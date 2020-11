Indie Jungle: il nuovo protagonista è Gazzelle

Il nuovo appuntamento di Indie Jungle è con Gazzelle: stasera prosegue il format di Sky Arte dedicato alla musica dal vivo

Tra i nomi più seguiti del nuovo cantautorato italiano, Gazzelle ha all’attivo diversi singoli e due album di inediti che contano numeri impressionanti di ascolti. Sarà lui, all’anagrafe Flavio Pardini, il prossimo protagonista di Indie Jungle. Il programma, in onda su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) alle 20:30 di sabato 21 novembre e disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV, accenderà i riflettori sulla musica e i racconti del giovane artista romano.

In attesa del concerto di Gazzelle è disponibile in chiaro in streaming su video.sky.it la scorsa puntata di Indie Jungle, che ha visto protagonista La Rappresentante di Lista. Un’altra peculiarità del format, infatti, è la possibilità di rivedere sul video portale di Sky la puntata integrale andata in onda il sabato precedente.

I prossimi ospiti di Indie Jungle, elenca la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono: Gazzelle, Ghemon, Eugenio in via di Gioia, Colapesce e Dimartino, Selton, Lucio Corsi e Lucio Leoni.