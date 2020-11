99paranoie debutta con il singolo “Lolita”

“Lolita” è il nuovo singolo di Jacopo Micillo, in arte 99paranoie, nato nel 1999 e proveniente della bassa provincia di Brescia. Nella vita alterna la vendita di macchine d’epoca alla scrittura di canzoni. A Novembre 2019 pubblica il suo primo EP “My name is rose” anticipato da due singoli “Corso Como” e “Cerchi nel Fumo” prodotti interamente da Ferramenta Dischi e distribuiti da Believe. “Lolita” è il primo singolo estratto dal nuovo album in uscita per Ferramenta Dischi ad inizio 2021.

Un pezzo a metà tra l’alternative r&b ed il cloud rap italiano, che, tramite un contrasto tra beat e testo, rende esplicita la lotta interiore dell’artista. Un pezzo che dichiara esplicitamente come l’artista abbia paura di compiere i passi verso l’ignoto e che testimonia come sia ancora estremamente attaccato alle proprie radici (vedi blues), nonostante il sound estremamente fresco.

“Scritta sotto la luce dei lampioni. Scritta pensando che quello spiraglio di luce vale tutto il buio che bisogna sopportare. Scritta da solo, senza più Lolite a sostenermi. Scritta crogiolandomi nel mio dolore, sapendo che mi renderà più forte Scritta avendo fede, sempre, nel potere che la musica ha. Un beat che sa di luce, che sa di sole alto nel cielo, nonostante ogni parola sia scura come la veste della Morte con cui gioco a scacchi. Scritta con la convinzione che morirò solo, ma orgoglioso di essere me stesso, fino alla fine.“

Il brano è stato scritto e composto da 99paranoie, arrangiato e mixato da Simone Piccinelli e Davide Chiari. L’artwork è a cura di Alessandro Di Deo.