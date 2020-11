Outlet The Mall chiusi lanciano il servizio “Mail Order”

C’è chi in tempi migliori ha organizzato veri e propri weekend fuori porta tra Firenze e Sanremo per darsi allo shopping di lusso nel The Mall Luxury Outlets. Ora, nell’era del Covid, è invece possibile usufruire di un servizio “custom made”. La maggior parte dei marchi presenti al The Mall Firenze e al The Mall Sanremo permette infatti a chiunque di effettuare acquisti da remoto, contattando direttamente le boutique ed essere così guidati, passo dopo passo, in un’esperienza di shopping unica e personalizzata.