Miley Cyrus e Dua Lipa insieme in “Prisoner”

Miley Cyrus e Dua Lipa senza filtri e per la prima volta insieme in “Prisoner”: il brano, fuori su tutte le piattaforme, è la nuova anticipazione del disco della star di Hannah Montana

È un inno alla libertà quello che Miley Cyrus e Dua Lipa cantano in “Prisoner”, il brano che le vede collaborare per la prima volta. Su tutte le piattaforme da oggi e su YouTube con il video ufficiale, il singolo è la nuova anticipazione di “Plastic Hearts”, il settimo disco di studio della star di Hannah Montana, in uscita il prossimo 27 novembre.

Nella clip di “Prisoner”, diretta da Alana Oherlihy e dalla stessa Miley, le due popstar regalano un mood sfacciato ed esageratamente rock, in quella che è una vera affermazione di “girl power”.

Il singolo arriva dopo la recente pubblicazione di “Edge of Midnight (Midnight Sky Remix)” feat. Stevie Nicks, che ha riscosso grande entusiasmo da parte di pubblico e critica, e dopo il successo della hit mondiale Midnight Sky. Quest’ultimo è rimasto stabile al #1 dell’airplay radiofonico in Europa per 3 settimane consecutive e ha conquistato questa settimana il #2 della classifica radio di Earone in Italia (primo singolo internazionale).

Miley, nei giorni scorsi, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) ha svelato la tracklist completa del suo disco. Eccola di seguito: