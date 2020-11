La Fortezza: in libreria il secondo volume

La celebre saga francese creata da Joann Sfar e Lewis Trondheim: La Fortezza torna in libreria con il secondo volume della raccolta. Fuori per BAO Publishing dal 19 novembre, La Fortezza è un fantasy unico al mondo: la serie, articolata in trentasei capitoli, si snoda tra tre diverse epoche dagli albori alla rovina di un castello che nasconde favolosi tesori, ma è infestato da mostri assurdi. Dopo il primo volume, questo fumetto avventuroso e comico al tempo stesso fa un balzo in avanti nel tempo e comincia a raccontare storie da un futuro remoto e crepuscolare, svelando inattesi segreti sui protagonisti della saga.