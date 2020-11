La cantarpista Luci pubblica Il Bolero delle Mante

La cantarpista molisana Luci online con Il Bolero delle Mante: è il terzo singolo della cantautrice che anticipa l’uscita del suo primo album

Dopo i primi due singoli “Dal Principio” e “La semplice volontà”, la cantarpista LUCI torna con “Il Bolero delle Mante”, che anticipa l’uscita del primo album, prevista per dicembre. Pubblicata e distribuita da Metatron/Artist First, la canzone è stata prodotta da Aurelio Rizzuti (Cubo Rosso di Roma) ed è accompagnata da un videoclip, realizzato con la regia di Gabriele Brunetti.

Mantenendo viva la sua sensibilità e la sua dolcezza all’interno dei testi, questa volta LUCI lascia la sua sfera più intima, protagonista nelle sue prime creazioni, per aprirsi verso l’esterno e trasmettere un messaggio positivo dal valore universale. L’obiettivo del nuovo brano della cantante con l’arpa è rassicurare chi si sente goffo e fuori luogo perché non è rilevante “cadere di pancia” o meno, l’importante è buttarsi e divertirsi. Sentirsi fragili è normale, ma condividere questa fragilità con gli altri può aiutarci ad affrontare salti nel vuoto. LUCI condivide la sua con tutti noi attraverso il videoclip della canzone, in cui si “spoglia” delle parole del brano per mostrare la sua semplicità e danzare sulle note del suo bolero, noncurante della sua goffaggine.