Fondazione Golinelli lancia il Digital Kit for School

Digital Kit for School: Fondazione Golinelli sostiene la scuola con proposte gratuite per studenti e insegnanti di tutta Italia

La scuola italiana sta attraversando un momento di difficoltà che non ha pari nella storia degli ultimi 80 anni. L’inevitabile ricorso alla didattica a distanza – che grazie alla tecnologia permette di non interrompere il processo di formazione di tanti giovani – ha costretto l’istruzione a fare i conti anche con il digital divide.

Molte le forze in campo che, a vari livelli, si stanno attivando a supporto della didattica per colmare il divario tra chi può accedere alle tecnologie digitali e chi ne è escluso e per mitigare situazioni di ingiustizia e disuguaglianza sociale.

Fondazione Golinelli, istituzione filantropica che da sempre è in prima linea per promuovere l’educazione scientifica e la creatività nei bambini e nei ragazzi, con la sua pluriennale esperienza in ambito educativo, conferma il suo impegno per la formazione delle nuove generazioni lanciando il Digital Kit for School per insegnanti e studenti.

Digital Kit for School è un programma di attività gratuite sulle STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics) che gli insegnanti potranno proporre a studenti e studentesse, valorizzando le potenzialità del digitale.

Lo scopo dell’iniziativa è offrire, in modo continuativo, un supporto didattico con spunti e materiali adatti all’attività in classe o a un percorso di didattica integrata, con fasi in presenza e online o interamente online.

I docenti di tutta Italia, avranno così la possibilità di conosce e sperimentare l’approccio e i materiali messi a disposizione dalla Fondazione ed entrare in contatto con i suoi esperti: biotecnologi, chimici, biologi, antropologi e progettisti dei laboratori didattici che ben conoscono le esigenze della scuola grazie a un continuo scambio di idee con i docenti che partecipano abitualmente alle attività di Fondazione Golinelli.

Le proposte didattiche si rivolgono agli insegnanti di scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e vanno ora dalla bioinformatica alla matematica, dalla biologia alla genetica, dalla scienza alle tecnologie. I moduli si amplieranno poi alla sostenibilità, al coding e a contenuti più trasversali sul tema dell’orientamento consapevole.

I contenuti dei Digital kit for School sono molto operativi e possono essere sperimentati immediatamente con le classi per arricchire la didattica e scoprire nuovi spunti e opportunità di approfondimento.

Il programma prevede due livelli di fruizione. Il primo in cui si possono scaricare liberamente materiali di approfondimento da utilizzare in aula o per le attività a distanza con i propri allievi.

Per un supporto più avanzato è possibile invece iscriversi gratuitamente al secondo livello che permette ai partecipanti di entrare a far parte di una community tematica virtuale, interagire con i formatori e con gli esperti, ricevere ulteriori approfondimenti e l’attestato delle attività svolte con le classi.

Tra le risorse disponibili e sempre nell’ottica di supportare gratuitamente le scuole in modalità online, sincrona e asincrona, il Digital kit for School offre anche la possibilità di partecipare a una selezione di webinar di particolare interesse formativo per studenti e per insegnanti su temi quali i virus e l’impatto che hanno sulle nostre vite, le nuove frontiere della scienza come l’epigenetica, l’ibernazione come strategia per scoprire nuovi mondi e le recenti scoperte di astrofisica in Italia.

Informazioni: https://www.fondazionegolinelli.it/it/area-scuola/digital-kit-for-school