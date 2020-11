España Circo Este: fuori l’album “Machu Picchu”

Gli España Circo Este pubblicano a distanza di tre anni dall’ultimo lavoro l’album “Machu Picchu”, fuori per Garrincha Dischi

A tre anni dal precedente Scienze della Maleducazione, dopo aver calcato centinaia di palchi in giro per il Mondo, gli España Circo Este sono finalmente tornati sulle scene con “Machu Picchu”, il nuovo disco fuori grazie a Garrincha Dischi.

Un nuovo capitolo per gli ECE, il primo scritto al di fuori di un furgone e senza rincorrere aerei, bensì descrivendo dal proprio nido tutte le esperienze vissute in viaggio e restituendole in otto canzoni: «Dopo tanto tempo passato a viaggiare e a suonare per il mondo abbiamo cominciato a farci delle domande e a chiederci di cosa avrebbero dovuto parlare le prossime canzoni. La risposta era molto più semplice di quanto immaginavamo, era sotto gli occhi: il viaggio! Quella cosa che per due anni ci ha portati lontano dall’Italia, a bordo di un furgone o di un’aereo e ci ha fatto conoscere paesi e persone.»

Così Marcelo, voce e frontman degli España Circo Este, spiega quanto il viaggio abbia ispirato la band nella scrittura delle nuove canzoni, nate dopo aver vissuto esperienze indimenticabili tra Vecchio e Nuovo Continente. E se è vero che “ogni 100 metri il mondo cambia” – come afferma lo scrittore cileno Roberto Bolaño – gli ECE ci regalano una preziosa diapositiva raffigurante paesi, persone e culture diverse che si intrecciano di fronte agli occhi del viaggiatore, invitando ad agire e fare la differenza in un mondo che sfreccia alla velocità della luce.

A firmare la produzione dell’intero disco è Fabio Gargiulo (Lo Stato Sociale, Arisa, Canova, Eros Ramazzotti, La Rappresentante di Lista, Motta, ecc…) figura chiave che ha aiutato la band a raggiungere nuovi territori musicali, inaugurando un’inedita collaborazione: «Non abbiamo mai avuto un produttore e forse non avevamo neanche mai capito cosa rappresentasse realmente questa figura fino ad oggi. Matteo Romagnoli di Garrincha ci ha presentato Fabio e, senza rendercene conto, ci siamo trovati a lavorare con uno dei produttori più fighi di questo Paese».

ESPAÑA CIRCO ESTE

Gli España Circo Este sono: Marcelo (Voce, Chitarre), Jimmy (Batteria, Percussioni, Voce), Ponz (Basso, Synth, Voce), Matteo (Fisarmonica, Chitarre, Violino, Voce).

Appena 6 anni di attività e più di 500 concerti tra Italia, Europa ed America, per la band España Circo Este. La musica degli E.C.E. è un mix di Pop e di Punk, di Tango e di Cumbia, di Latin e di Reggae. Un sound unico ribattezzato Tango- Punk.

La loro carriera ha inizio nel 2013 quando la band pubblica l’E.P. autoprodotto IL BUCATESTA a cui fa seguito un tour di oltre 100 date tra Spagna ed Italia.

Nel gennaio 2015 pubblicano La Revolucion del Amor, il primo LP, che li impegna in un tour europeo di 120 date in 6 paesi diversi (Italia, Svizzera, Austria, Danimarca, Germania e Repubblica Ceca), mentre nell’estate dello stesso anno vengono chiamati come opening act ufficiali nei tour italiani di artisti dal calibro di Manu Chao e Gogol Bordello.

Il 2016 li vedrà ancora “on the road” in Italia e nel resto d’Europa. Un lungo Tour che farà tappa in alcuni dei piùimportanti festival europei, come l’Hafenfest di Amburgo, il Breminalia di Brema, il Passpop ed il Lowlands in Olanda (unica band italiana invitata da questi due storici festival olandesi in oltre 20 anni di programmazione).

Nel 2017 pubblicano in Italia con Garrincha Dischi – ed in licenza anche in Spagna, Portogallo, Andorra, Francia e Germania, Austria e Svizzera – il loro secondo album Scienze Della Maleducazione e nell’autunno dello stesso anno ricevono a Faenza il premio MEI per il “Miglior Tour Nazionale ed Internazionale” dell’anno. Il 20 Ottobre dello stesso anno esce il loro primo disco live Tour della Maleducazione che imprime su disco l’energia incendiaria che la band sprigiona sul palco.

A marzo 2018 volano verso gli Stati Uniti selezionati tra le 12 band ospiti dell’International Day Stage del mitico South by Southwest di Austin in Texas, siglando così la loro prima apparizione fuori dal Vecchio Continente. A giugno dello stesso anno pubblicano per il mercato Sud Americano Bau Bau Ciudad, un EP di tre tracce in collaborazione con l’artista messicana Flor Amargo.

Nel 2019 entrano in studio con il produttore Fabio Gargiulo (Lo Stato Sociale, Arisa, Eros Ramazzotti, La Rappresentante di Lista, Motta, ecc…) per le registrazioni del nuovo album “Machu Picchu” in uscita il 6 novembre 2020 per Garrincha Dischi.