Aurora Monti in radio con “Oggi è domenica”

Aurora Monti debutta sulla scena musicale con il singolo “Oggi è domenica”: il brano è in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “OGGI È DOMENICA” (THEWEBENGINE), brano di debutto della giovane AURORA MONTI.

La chiusura di un cerchio, l’inizio di un nuovo percorso: il primo brano di AURORA MONTI si intitola “OGGI È DOMENICA”, ed è una canzone intrisa di ricordi e aspettative della giovane autrice. È un brano pop/elettro-pop influenzato da molti cantanti appartenenti al genere indie/rock ed elettronico, americano ed inglese. La componente vocale presenta varie influenze soul e R’n’B, create per produrre un’elaborata commistione sonora.

Spiega Aurora Monti a proposito della sua nuova canzone: «L’ho scritta ormai due anni fa, in un periodo piuttosto particolare della mia vita. L’obiettivo più grande che io possa avere è sicuramente quello di far immedesimare nelle mie parole, chiunque ascolti la canzone. Complessivamente per me il pezzo è una bomba e più lo ascolto e più ne sono fiera, e questo è il mio primo traguardo».

Il videoclip ufficiale di “Oggi è domenica”, ideato da Erika Battaglia (Uramaki Lab), è un’animazione minimal stile cartoon con caratterizzazione del personaggio principale.

Biografia

Aurora Monti ha ventun anni ed è nata a Roma. La sua passione per la musica è nata con lei e non l’ha mai abbandonata: come prova i mille filmati di una piccola Aurora sempre intenta a cantare. Più passava il tempo e più si rendeva conto che la musica non poteva essere solo una cornice nella sua vita: ha iniziato dunque a fare dei provini e casting per i programmi televisivi più noti. Il bisogno che sentiva era però di cantare i suoi pensieri e dargli forma sotto forma di musica. Così ha iniziato a lavorare insieme a Valter Sacripanti, produttore artistico che ha conosciuto durante la mia esperienza al Tour Music Fest.

