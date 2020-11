YOU 3: Netflix prepara la nuova stagione

YOU 3: il killer di quartiere Joe si prepara per la terza stagione. La serie Netflix è attualmente in produzione

“Stare sempre ad almeno 6 piedi da Joe Goldberg. La stagione 3 di YOU è in fase di produzione“. Questo l’annuncio di Netflix USA sui suoi canali social. Un avvertimento ‘inquietante’ ma in linea con il ‘lato oscuro’ del protagonista, interpretato da Penn Badgley.

COSA DOBBIAMO ASPETTARCI DA YOU 3?

Cosa ci dobbiamo aspettare dal nuovo capitolo con protagonista la star di Gossip Girl Penn Badgley? La seconda stagione ci ha mostrato il passato e il cambiamento di Joe Goldberg (Badgley): l’ex libraio ha, più o meno, abbandonato la sua anima killer e psicopatica grazie all’amore. Ora Joe sa cosa significhi provare l’amore vero. Tutto questo grazie a Love (Victoria Pedretti). You 2 però ci ha lasciato con un grande dilemma: chi è quella donna (vicina di casa di Joe e Love) che viene inquadrata di spalle mentre legge un libro nel suo giardino? Non abbiamo la certezza ma potrebbe essere la madre di Joe. You 3 riuscirà ad essere ancora più bella della seconda stagione? Lo scopriremo solo vivendo…ma come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), se c’è Joe nei paraggi la vediamo dura!