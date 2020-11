“Ninna Nanna” è il nuovo singolo di Carmen Ferreri

“Ninna Nanna” è il nuovo singolo dell’ex Amici Carmen Ferreri: la cantante regala ai fan una riflessione sui tempi frenetici di oggi

Carmen Ferreri torna con un nuovo singolo. Si tratta di “Ninna nanna”, fuori per Iris Flower, distrinuito da Believe.

Dopo il singolo estivo “Galileo”, l’ex Amici torna con un nuovo brano che consolida la nuova linea artistica della cantante siciliana: una forte propensione a linee melodiche in cui echeggiano le origini mediterranee dell’artista supportate dalla produzione elettronica di Andrea DB Debernardi e Giulio Nenna, che hanno realizzato una veste contemporanea sul progetto. “Ninna nanna” apre una riflessione sulla frenesia dei nostri tempi, una finestra sul mondo di oggi.

“Nel mondo della cosiddetta globalizzazione – spiega Carmen Ferreri alla Dire Giovani (www.diregiovani.it) – la velocità supera i confini, ma le differenze e le diversità si innalzano sempre di più. La cosa che davvero ci collega da sempre e per sempre, sono quei sentimenti universali che non hanno barriere o lingue. Ognuno ha la sua storia e ogni storia è composta da cadute, da dolori, a volte insuperabili. L’abbraccio della madre e la sua ninna nanna, dai secoli dei secoli, accompagnano l’uomo bambino, l’uomo fragile, l’uomo sensibile, l’uomo che non ha confini” .