Io, Virginia e il lupo pubblicano un nuovo brano

Io, Virginia e il lupo online con il nuovo singolo “Canzone in contromano”: il brano è estratto dal disco “Crisalide”

Disponibile su tutte le piattaforme di streaming “CANZONE IN CONTROMANO”, brano estratto dal nuovo album di IO, VIRGINIA E IL LUPO in uscita in digitale e in formato LP.

Come una raccolta di piccole riflessioni per farsi forza ed affrontare le difficoltà, in qualche modo accogliendole (“…se prendo il toro per la mano…”), con la consapevolezza che, a volte, muoversi “contromano”, aiuta a trovare noi stessi: “CANZONE CONTROMANO” parla di questo, e lo fa con delle sonorità e una componente testuale volutamente leggeri e spensierati.

Questo brano è estratto da “CRISALIDE”, nuovo disco di IO, VIRGINIA E IL LUPO. Spiega la band a proposito del nuovo brano e del progetto discografico da cui è estratto: «Abbiamo un nuovo sound rispetto agli anni precedenti, più elaborato ma, allo stesso tempo, più immediato. Questo singolo e l’album che lo contiene segnano per noi una trasformazione importante…che non finisce qui!».

Il videoclip ufficiale di “Canzone in contromano”, diretto da Antonio Mulas, si fa metaforica trasposizione di un concept caro alla band: «Proiettiamo al di fuori le nostre passioni rendendole vive e lasciando che ci guidino. La musica, come l’amore, è invece un’esigenza innata che ci portiamo dentro nel profondo».

Di seguito la tracklist del nuovo album “CRISALIDE”: “Canzone in contromano”, “Goodbye Emily”, “Quello che eravamo”, “Fuori piove”, “Corey”, “L’effimera”, “Ninna nanna a denti stretti”, “Imprevedibile”.

Biografia

Io, Virginia e il Lupo è un trio nato a Firenze nel 2015, composto da batteria/drum machine, synth/tastiere e voce. La loro musica si avvicina ad un’idea di cantautorato, a cui la band cerca di dare un collante ed una veste moderni. I riferimenti musicali sono tantissimi (a partire dalla scena alternativa ed elettronica degli anni ’90) che vengono miscelati, con la volontà di generare un’impronta sonora decisa e riconoscibile. Vincono alcuni contest regionali fino ad arrivare, nel 2018, ad essere nominati la miglior band Toscana per la Fondazione Arezzo Wave. Nello stesso anno esce l’EP “Domenica” per Bitika Records e seguono diversi live in Toscana tra locali ed eventi (tra cui Rockin’1000). Dal 2019 Io, Virginia e il Lupo rientra nelle fasi finali di concorsi prestigiosi come il 1° Maggio, Rock contest, Sanremo Rock e apre i concerti di band italiane del calibro di Perturbazione e Modena City Ramblers.

Facebook: https://www.facebook.com/iovirginialupo/

Instagram: https://www.instagram.com/iovirginiaeillupo/