Gregorio Sanchez debutta con “Dall’altra parte del mondo”

L’atteso debutto discografico della nuova scommessa di casa Garrincha ha finalmente una data: “Dall’altra parte del mondo”, il nuovo album di Gregorio Sanchez, è in uscita il prossimo 4 dicembre per le discografiche Garrincha Dischi e Fonoprint.

Dopo aver raccolto ottimi consensi con l’omonima title track – che continua a collezionare centinaia di migliaia di ascolti sulle piattaforme streaming e gli è valsa la citazione tra le novità più interessanti del momento da parte di diverse testate specializzate – il songwriter bolognese si appresta a fare il suo debutto discografico con “Dall’altra parte del mondo”: 10 tracce pronte ad avvolgere l’ascoltatore, un “disco intimo e domestico, a tratti anti-discografico, seppur inevitabilmente pop…insomma imperfetto, artigianale”, come lo definisce lo stesso Sanchez: «I brani me li sono portati dietro attraverso luoghi ed ecosistemi molto diversi, diversi stati d’animo e diverse stanze: alcuni vengono da Bologna, alcuni da Milano, molti dalle montagne, uno dall’America Centrale, un paio sono passati da Roma e uno da Marte. Dentro ci sono tutti i miei ultimi 5 anni, che all’inizio volevo raccontare solo a me stesso e a qualche amico, poi la situazione mi è sfuggita di mano e ora mi ritrovo a condividerlo con tutti quelli che lo ascolteranno.»

Gregorio Sanchez nasce a Bologna, va a scuola e non si iscrive a calcetto. Appena adolescente scappa dal Conservatorio, scopre OK Computer, le sale prova, l’home recording spericolato e tutto ciò che lo scenario emiliano degli anni 00 ha da offrire, subendone irreparabilmente le conseguenze.

Durante l’università si trasferisce in Austria, dove si affeziona alla montagna e alle tinte fredde del pop nord-europeo: è in questo periodo che si immerge negli arpeggi dei Kings of Convenience e nella nebbia dei Bon Iver, seppur con qualche intervallo di franco buon umore.

Al suo ritorno in Italia ad aspettarlo c’è un disco, Channel Orange, c’è Lucio Dalla e la constatazione di aver inspiegabilmente ignorato qualsiasi altra forma di musica italiana per maggior parte della sua vita.

Così, durante un inverno particolarmente freddo, decide di rimettersi in pari ed in primavera si ritrova in mano il suo primo pezzo in italiano. Di lì a poco il trasferimento a Milano, la voglia di portarsi a casa la malinconia e la tenerezza degli amori che finiscono, scrivere canzoni e costruire un progetto solista.

Da Gennaio 2019 entra far parte del roster di Garrincha Dischi, pubblicando il primo singolo per l’etichetta dal titolo Dopo Marte. Dopo i brani San Giuliano, Vulcani, Indiani – pubblicato il 15 novembre a pochi giorni dalla prima data del tour europeo di Calcutta, che lo sceglie personalmente come opening act sul palco del Teatro Nuovo di San Marino – Pesce lesso, uscito il 24 aprile all’interno dell’ottavo mixtape della label, il 26 giugno esce Dall’altra parte del mondo, singolo che dà il nome al nuovo disco. Il 1 settembre condivide il palco del festival “acieloaperto” con Francesca Michielin. Il 2 ottobre pubblica il nuovo singolo Bosco verticale, l’ultimo prima dell’album di debutto, atteso per il 4 dicembre 2020 su Garrincha Dischi e Fonoprint.