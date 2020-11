Castelli e Villa in libreria con “Serial Moments”

Diego Castelli (nato a Milano, classe 1982) costruisce palinsesti televisivi da più di dieci anni, prima nella Redazione Cinema di Rete 4, poi come Channel Manager di Iris, 20 e Cine34. Collabora come esperto di serie tv per Radio24, Radio Capital, Radio Deejay.

Marco Villa (nato a Milano, classe 1982) è un giornalista e autore. Ha scritto di musica italiana per Rockit.it e ha partecipato per anni alla produzione del MI AMI Festival. Scrive di serie tv per IL – Il Sole 24 Ore e per TV, Sorrisi e Canzoni. Dal 2015 lavora nel late show E Poi C’è Cattelan, dove fa parte degli autori e del cast fisso del programma. Diego Castelli e Marco Villa sono i fondatori di Serialminds.com. Online da giugno 2010, è il sito italiano più longevo dedicato alle serie tv, con oltre mille titoli analizzati.