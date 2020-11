Brasile: Monica Benicio diventa consigliera municipale nel nome di Marielle Franco, ex compagna e attivista per i diritti umani uccisa 2 anni fa

Sarà un mandato “femminista e antifascista”, al Consiglio comunale di Rio de Janiero, quello di Monica Benicio, ex compagna dell’attivista per i diritti umani e a sua volta consigliera comunale Marielle Franco, assassinata in circostanze ancora da chiarire due anni fa. Benicio ha ottenuto oltre 22.000 preferenze alle elezioni municipali di domenica, ottenendo così un posto al consiglio comunale nelle file del Partido Socialismo e Liberdade (Psol), lo stesso con cui era stata eletta Franco nel 2016.

L’attivista, nativa del quartiere di Marè, ritenuto uno dei più difficili della città brasiliana, ha ringraziato i suoi elettori su Twitter. “La Camera municipale avrà una consigliera dichiaratamente lesbica” ha scritto Benicio. “Ringrazio intensamente le oltre 22.000 persone che hanno votato per un futuro mandato femminista e antifascista. Trasformeremo questa città insieme“.

Benicio è impegnata in una lotta per la ricerca della verità nel caso dell’omicidio della ex compagna, con la quale ha avuto una relazione durata 13 anni. Franco era esponente della Commissione statale per i diritti umani di Rio de Janeiro. Era stata uccisa da due sicari nel marzo 2018, mentre era in prima fila nella denuncia delle violenze delle forze dell’ordine nelle favelas.