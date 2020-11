Baci Perugina nello spazio con l’Agenzia Spaziale Europea

Baci Perugina ha realizzato per l’Agenzia Spaziale Europea una Special Edition in occasione del lancio del satellite Copernicus Sentinel-6 Michael Freilich

Monitorare i cambiamenti del livello del mare per comprendere i mutamenti climatici in atto. È questa l’importante missione di Copernicus Sentinel-6 Michael Freilich, il satellite parte del programma Europeo Copernicus, di cui è previsto il lancio nello spazio il 21 novembre 2020. Per l’occasione Baci Perugina accompagnerà, in maniera simbolica, il satellite nello spazio attraverso una Special Edition del suo iconico tubo, realizzato ad hoc per l’evento.

Il satellite Copernicus Sentinel-6 Michael Freilich fa parte del programma di Osservazione della Terra Copernicus dell’Unione Europea, e impiegherà un radar per mappare la topografia della superficie marina. Con milioni di persone che vivono nelle comunità costiere in tutto il mondo, l’innalzamento dei mari è in cima alla lista delle principali preoccupazioni legate al cambiamento climatico. Monitorare l’altezza della superficie del mare è fondamentale per comprendere i cambiamenti in atto e permettere agli organi decisionali di avere gli elementi per implementare le politiche appropriate per aiutare a frenare il cambiamento climatico, e per le autorità di agire per proteggere le comunità vulnerabili.

Data l’importanza della missione, Baci Perugina, in partnership con l’Agenzia Spaziale europea (ESA), ha voluto far sentire la propria vicinanza realizzando una confezione speciale che riporta la stampa proprio del satellite Copernicus Sentinel-6 e che sarà spedita ai vari gruppi dei partecipanti virtuali, solamente in occasione della data di lancio I tubi Baci Perugina saranno accompagnati da cartoline, create appositamente, contenenti dei messaggi ricevuti dai vari partners e dai social media, di buon augurio per Copernicus Sentinel-6 Michael Freilich. Da sempre ambasciatori di sentimenti puri e sinceri, stavolta i Baci diventano messaggeri dell’affetto che Baci ha nei confronti della nostra amata Terra. In occasione della missione Copernicus Sentinel-6, i Baci Perugina vogliono lanciare un messaggio d’amore per l’ambiente e per l’ecosistema che ci ospita.

Emblema dell’amore universale, da sempre i Baci Perugina sono stati portatori di messaggi d’affetto e benauguranti, capaci di far risplendere ogni sfumatura come un dono prezioso da custodire. Fin dal 1922, anno della sua nascita grazie a Luisa Spagnoli, Baci Perugina è il simbolo perfetto celebrare e condividere le emozioni di ogni giorno e le mille sfumature dell’amore e dell’affetto. Un amore sempre più universale, capace di abbracciare culture e territori differenti. Con la partnership ESA in occasione del lancio di Copernicus Sentinel-6, la missione di Baci diventa ancor più ambiziosa: comprendere in un unico abbraccio l’intero ecosistema del nostro Pianeta Terra, alla cui salvaguardia è rivolta la delicata missione spaziale dell’ESA.

Per ulteriori informazioni sul Programme Copernicus :

https://www.copernicus.eu/en https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus