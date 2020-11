Alessandra Celletti al minipiano: online il video

Alessandra Celletti al minipiano nel videoclip di “By This River” girato lungo le sponde del fiume Tagliamento in Friuli Venezia Giulia

Fuori la reinterpretazione di “By This River” al Mini Piano di Alessandra Celletti su www.alessandracelletti.bandcamp.com

Girato lungo le sponde del fiume Tagliamento in Friuli Venezia Giulia, il celebre pezzo di Brian Eno racconta l’estate in cui la musica dal vivo si è dovuta fermare.

L’idea alla base del progetto indipendente “Mini Piano Tour Experience” è quella di fondere la musica con i luoghi magici, pieni di storia e floridi di vita del Friuli Venezia Giulia col fine di restituirne la bellezza, la poesia e l’atmosfera surreale che li caratterizza.

Grazie al sostegno di Pordenone Turismo (https://www.pordenoneturismo.com/it/home/) le riprese del Mini Piano Tour Experience sono state girate, a settembre, lungo i corsi d’acqua della regione friuliana seguendo un itinerario che si è mosso dalle Pozze Smeraldine, lungo il corso del Meduna, al mulino di Stalis.

In conclusione Alessandra Celletti dichiara: “Il materiale prodotto racconta così la mia estate del covid, quella in cui non ho potuto suonare per le persone, ma da sola di fronte alla Natura che è sempre nuova, poetica e sorprendente.

