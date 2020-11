La skin di Joker nel nuovo bundle Fortnite

La skin di Joker nel nuovo bundle di Fortnite “Ride bene chi ride ultimo”: disponibile per console e Nintendo Switch

I super villain dell’universo DC sono i protagonisti del nuovo bundle di ‘Fortnite’, ‘Ride bene chi ride ultimo’, da oggi disponibile in edizione fisica per Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Il pacchetto contiene, oltre a 1.000 V-buck, i costumi di Joker, Poison Ivy e Midas in versione Rex, tre back bling (‘Laugh Riot’ reattivo, ‘Back Bloom’, ‘Midas Crest’), quattro picconi (‘Bad Joke’, ‘The Joker’s Revenge’, ‘Ivy Axe’, ‘Kingmaker’) e scia ‘Pick a Card’.

La versione digitale del bundle, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sarà disponibile in download prossimamente.