I Profugy online con “Razionaillogico”

Nati nell’estate 2010, per gioco e per la necessità di raccontarsi anche nelle più nascoste fantasie, cominciarono a riscoprire, tramite i loro testi, l’indifferenza delle persone e della società, la corruzione della morale comune. I Profugy spaziano tra problematiche e stati d’animo.La voce che risuona su genere pop-folk, con ampi rimandi ai ritmi country, non è altro che quella di un profugo costretto per troppo tempo a stare in silenzio, mentre il mondo gli scivola tra le mani e cresce in lui l’impulso di rompere il silenzio e i falsi opportunismi che affiggono una società racchiusa in uno schermo. Lo spirito intraprendente permette ai Profugy, nel 2015, di dare una forma concreta alle idee che nutrivano il progetto con nu merosi live in Italia, le trasmissioni radiofoniche e televisive, i festival, il Meeting del Mare e l’Auditorium Parco della Musica di Roma.Il loro esordio discografico segnato dall’EP “La nostra comunità” fu anticipato dall’uscita dell’omonimo singolo con video clip uf ciale girato, con il supporto della compagnia “Loro di Napoli” e la regia di Fabio Cacciapuoti. Nel 2016 esce il secondo videoclip estratto dall’EP “Nun da’ retta”, ancora con la regia di Fabio Cacciapuoti. La canzone è molto apprezzata, tanto da arrivare in nale a numerosi concorsi, tra cui il premio Fabrizio De André. Tra il 2015 e la ne del 2016 contano più di ottanta date. Dal 2016 la band si è chiusa in studio per realizzare un nuovo album; una full immersion nella elaborazione dei processi li spinge ad auto-prodursi. Nel Luglio 2018 grazie a una campagna di crowdfunding su Musicraiser, che si rivelerà un successo, pubblicano l’album “Stato Confusionale”. Ad anticipare l’album è l’omonimo singolo “Stato Confusionale” il cui video è uscito in anteprima su Fanpage.it . La presentazione uf ciale dell’album sarà al MMB Napoli seguito da numerose interviste, programmi radiofonici, concerti e attività varie. A due anni di distanza ritornano con un nuovo EP, “Casalingo”, registrato ed autoprodotto in casa durante la pandemia COVID-19 che racconta il complicato momento con la speranza di scovare un lato positivo in una parentesi di ordinaria follia. Lasciare un segno che permetta, magari un domani , di apprezzare la vita per le piccole gioie di tutti i giorni. I Profugy sono attualmente impegnati in un nuovo progetto che vede l’uscita del singolo “ Oggi va di moda”, il 28 Settembre 2020, anticipazione dell’album “Razionaleillogico” in pubblicazione per ne Ottobre 2020. Con una nuova consapevolezza e una maturità artistica accresciuta sono pronti a dare nuova forma alla loro musica in live show unici.