GF Vip: Mercedesz Henger attacca Selvaggia Roma

Gossip, Mercedesz Henger contro Selvaggia Roma: “Ha pianificato tutto prima di entrare al Grande Fratello Vip”

A pochi giorni dall’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma non ha perso tempo ed ha subito attirato l’attenzione su di sé con due dichiarazioni ‘scottanti’. La new entry nel reality di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, sostiene di aver avuto un flirt con Pierpaolo Petrelli, e di volerlo conquistare all’interno della Casa, e con Enock. In difesa dei due gieffini sono intervenuti i rispettivi fratelli, Giulio Petrelli e Mario Balotelli, che hanno smentito le parole di Selvaggia. A questi si è aggiunta anche Mercedesz Henger.

L’ex concorrente de L’isola dei famosi, nonché figlia di Eva Henger come ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it),, ha dichiarato sui social che la Roma ci avrebbe provato con il suo fidanzato Lucas Peracchi quando ha saputo che sarebbe potuto essere tra i concorrenti della nuova edizione del #GFVip.

Ecco le parole di Mercedesz:

“Quando si vociferava che Lucas sarebbe potuto entrare al GFVip, Selvaggia ha scritto a Lucas. Lui me lo disse subito e la mia reazione è stata: Ma Selvaggia chi?. Poi Lucas mi ha detto che lei cercava un tatuatore, ma non le ho creduto. Secondo me era un pretesto per provarci col mio ragazzo. Dico questo per dire che Selvaggia non ha fatto in tempo a mettere piede nella casa che già ha affermato di aver baciato Pierpaolo ed Enock, ma loro due non sono stati gli unici ad essere stati contattati da lei“.

La figlia di Eva Henger ha poi concluso:

“È entrata lì dentro non per fare il suo percorso ma per cercare di sme***re gli altri. Questa qui aveva pianificato tutto, è entrata con un copione che si è costruita meticolosamente. È andata a rompere le scatole a chiunque si vociferasse sarebbe entrato nella Casa, cercando un’apertura, entrando con la scusa di rompere i cogl***i. [..] Come una stalker si è aggrappata a qualunque cosa pur di entrare nella Casa!“.