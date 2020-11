Ane Brun annuncia un concerto in Italia nel 2021

torna in Italia per unLa cantautrice norvegese, ma svedese di adozione, dal 2015 non ci deliziava con un intero disco di inediti, ma il 30 ottobre finalmente arriva, il suo ottavo album di pezzi originali. È un anno particolarmente prolifico per Ane Brun che, in via del tutto speciale, regala una doppia uscita che ripaga la lunga attesa: il 27 novembre uscirà infatti anche il nono disco

“Creare un disco ha sempre voluto dire scavare profondamente dentro di me” racconta la Brun. “Io in genere affronto tutto quello che mi capita nella vita – relazioni, cambiamenti, sfide – scrivendo musica. Ma quando mio padre se n’è andato nel 2016 non sono stata in grado, né ho voluto. E’ stata una strana esperienza: di solito sono una persona che tende a processare e poi “digerire” ciò che mi accade. Lavoro sui miei problemi e vado avanti. Ma nel dolore causato dalla perdita di un genitore, questo non ha funzionato. Non riuscivo a trovare gli strumenti giusti dentro di me e non c’era una soluzione. Mio padre non c’era più. C’è voluto del tempo per capire che il tempo stesso era la chiave.”

Nell’estate 2019 Ane Brun è riuscita a sbloccare completamente la sua vena creativa e, in una casetta immersa nelle montagne norvegesi ha sprigionato tutta la sua immaginazione dando vita a quasi entrambi i nuovi album. All’inizio l’intenzione era quella di far uscire un doppio album, ma l’idea è stata accantonata a causa del lockdown e dalla necessità quindi di dividere le registrazioni in due parti, anche perché contraddistinte da atmosfere e animi contrastanti. Da una parte After The Great Storm, che mostra la vena più ottimistica della Brun, con la sua voce cristallina ed emozionante, le continue ricerche stilistiche e i messaggi di conforto e di condivisione. How Beauty Holds the Hand of Sorrow, d’altro canto, è quello più familiare e intimo, che ricorda la cantautrice degli esordi, con la sua chitarra sotto braccio. È sia intimo che universale e conferma, ancora una volta, come la musica di Ane Brun richieda una profonda dedizione.