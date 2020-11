Scarpe Lidl vanno a ruba: sui socia meme ironici

Le iconiche scarpe Lidl Fan Collection sono infatti andate esaurite in poche ore in tutti i punti vendita italiani, dove la gente si è accalcata per accaparrarsene un paio, senza curarsi delle restrizioni anti-assembramenti per il Covid. Un successo annunciato, che ricalca quello ottenuto la scorsa primavera in altri paesi europei, e che ha acceso la miccia dei meme sui social, saliti a centinaia in poche ore e trasversali sui contenuti: dalla mappa delle regioni ‘colorate’ mentre lo stivale indossa le sneakers Lidl, al premier Conte seduto alla scrivania con ai piedi le scarpette gialle, rosse e blu, fino ai classici “Le più belle frasi di Osho“, Cenerentola con la scarpetta di plastica e Michael Jordan a canestro con le stringate del discount tedesco.

IN VENDITA SU EBAY A 2500 EURO

L’ironia che si è creata sul web, spiega la Dire (www.dire.it), avrà sicuramente contribuito ad alimentare l’hype intorno all’ormai introvabile oggetto del desiderio, attualmente in vendita su ebay a 2500 euro.

