Libera Velo online con il singolo “Cricche”

“Cricche” è il secondo estratto da ” ‘A Sguarrona” il terzo album di Libera Velo, storica cantante e performer napoletana. Il titolo dell’album significa “la donna che va a cavallo da maschio”. Una metafora della vita di Libera, madre e combattente, artista versatile e allenatrice vocale. Concettuale e pratica è impegnata come attivista nel sociale: antirazzista, ecotransfemminista, promotrice dello sport popolare, fautrice della scuola laica.

Tutti questi temi vengono condensati nel testo di “Cricche” un’invettiva rocksteady prodotta da Libera Velo e Scialdone sapientemente arrangiata e missato da Luigi Scialdone, producer napoletano all’attivo con Foja, Fitness Forever e Erland Øye; e suonata magistralmente da Andrea De Fazio alla batteria, Marcello Giannini alla chitarra elettrica, Pietro Santangelo al sax, Mario Tammaro a trombone, Ciro Riccardi alla tromba, Giosuè Perna alle percussioni e dallo stesso Scialdone che suona basso e chitarre. Il mastering e il dubbing sono a cura di Daniele Chessa (Foja) mentre la registrazione è stata curata da Fabrizio Piccolo presso Auditorium 900 di Napoli.