Her dem amade me: un progetto ricorda Orsetti

Unire le forze è sempre una scelta vincente, in questo caso è storia. Parliamo di musica, fumetto, illustrazione – insieme – per una raccolta fondi i cui proventi saranno interamente devoluti al centro Alan’s Rainbow di Kobane per dotarlo di un ambulatorio pediatrico che sarà intitolato a Lorenzo Orsetti Tekoşer, partigiano internazionalista.

“Her dem amade me” in curdo significa “Sempre pronti” ed è questo il titolo scelto per una speciale compilation che raccoglie 24 canzoni, per la maggior parte inedite, nata da una direzione artistica collettiva che coinvolge più di trenta artisti con le illustrazioni di Zerocalcare tratte dal fumetto Macelli e il progetto grafico Livia Massaccesi.