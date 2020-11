Dragon Ball Z: Kakarot, disponibile il nuovo DLC

Dragon Ball Z: Kakarot, disponibile da oggi il nuovo DLC che aggiunge più battaglie e avventure. Rilasciato il trailer di lancio

L’azione continua in DRAGON BALL Z: KAKAROT. E’ disponibile da oggi il nuovo DLC, “A New Power Awakens Part 2”, che aggiunge più battaglie e avventure al gioco e ai suoi fan.

Per l’occasione è stato rilasciato il nuovo trailer che offre una spettacolare battaglia tra SSGSS Vegeta e Golden Frieza.

DRAGON BALL Z: KAKAROT è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite STEAM.