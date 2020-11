Celo online con il nuovo videoclip

Online il videoclip di “Grazie a Celo”, il nuovo singolo di Celo, nome d’arte della cantante r’n’b siciliana Celeste De Lisi

Online il videoclip di “Grazie a Celo” (GUARDA QUI) il nuovo singolo di Celo, nome d’arte della cantante r’n’b siciliana Celeste De Lisi. Il brano, attualmente in rotazione radiofonica e disponibile in digitale (ascolta su Spotify) è il secondo di una serie di cinque singoli – il primo, uscito a giugno 2020, è “Ricordati di me”, che usciranno fino a giugno 2021 e che saranno raccolti nel disco che vedrà la luce tra un anno.

Scritta dalla stessa Celo con la collaborazione di Jacopo Ratini e prodotto da Jacopo Mariotti (missato e masterizzato da Fabio Bruno presso FB Studios), “Grazie a Celo” è: “una canzone piena di energia e di vibrazioni positive – racconta Celo -. È un inno solo all’apparenza egocentrico, ma ritmato, con una verve del tutto ironica e pienamente dedicato alla mia amata musica, unica vera forza che muove cose, persone, natura, animali. È come se tutto ciò che facciamo, guardiamo, creiamo fosse manovrato dalle onde sonore della musica, una “dimensione” in cui tutti siamo coinvolti. Basta solo ascoltare con più attenzione.”.

BIOGRAFIA

Nata e cresciuta a Palermo, Celeste De Lisi, in arte Celo, inizia a studiare canto nel 2006 nelle più importanti accademie musicali palermitane. Partecipa a diversi concorsi come il “Premio Filippo Alotta” e il “57° Festival di Castrocaro”, arrivando alle semifinali nazionali. Fa parte del quartetto polifonico “CUPido” con il quale, nel 2014, attira l’attenzione del programma televisivo Italia’s Got Talent, grazie allo spettacolo coreografico di Cupsong accompagnato dalle 4 voci a cappella. Passa alle semifinali con i “4” sì della giuria formata da Luciana Littizzetto, Claudio Bisio, Nina Zilli e Frank Matano, con la presentazione di Vanessa Incontrada. Con lo stesso si esibisce in diversi locali viene ospitata al Teatro Savio di Palermo per l’apertura di uno spettacolo televisivo TRM. Nel 2016 inizia la collaborazione con DjTaz e interpreta due brani, un inedito “From N.Y. to L.A” e un remake degli anni ’80 di Luther Vandross “Never too much”. Continua nel 2018 con lo stesso interpretando un altro inedito “Tell me baby”, con un featuring dell’artista belga MG-The Artist. Nel 2018 continua a formarsi facendo parte dell’Accademia Spettacolo Italia di Roma. Nel 2019 continua il suo percorso di studio e artistico presso l’Accademia romana Fenice Academy of Arts, seguita da maestri del calibro di Fulvio Tomaino, Marco Biaggioli, Fabio Di Cocco, Jacopo Ratini, Stefano Calabrese, grazie alla quale affina la sua personalità artistica e dà vita ad un nuovo progetto: il suo primo singolo, “Ricordati di me”. Nel frattempo, sempre per il suo incessante e instancabile desiderio di esprimersi in musica, nel settembre 2019 mette su un duo acustico, voce e chitarra (Vittorio Chiparo), con il quale interpreta un repertorio musicale black, soul e pop. Nel giugno 2020 esce “Ricordati di me”, primo step che porterà ad altri singoli e all’album.

LINK SOCIAL

Instagram: https://www.instagram.com/celestecelodelisi/

Facebook: https://www.facebook.com/celestecelodelisi

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCxAJMG-J__7EOVC-CU0xSWA?view_as=subscriber

Sito: https://www.celestedelisi.com/