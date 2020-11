Videogiochi: Twin Mirror arriva il 10 dicembre

Aperto il preordine per PlayStation 4 e Xbox One di Twin Mirror, l’atteso videogame di avventura di Bandai Namco in uscita il 10 dicembre

E’ disponibile in preordine per PlayStation 4 e Xbox One “Twin Mirror”, l’atteso videogame di avventura di Bandai Namco in uscita il 10 dicembre su console e PC.

In questo thriller psicologico, il personaggio principale Sam Higgs torna nel suo paese natale per il funerale del suo migliore amico. Diventa subito ovvio che questa piccola città della Virginia Occidentale custodisce numerosi e oscuri segreti. L’ex giornalista investigativo utilizzerà le sue capacità deduttive per scoprire i misteri che circondano la città e i suoi abitanti. Sam Higgs ha sviluppato molteplici capacità analitiche rappresentate nel gioco dal “Palazzo Mentale “, un luogo in cui i giocatori scopriranno diversi aspetti della personalità di Sam. Grazie alle meccaniche di gioco uniche di “Twin Mirror”, i giocatori saranno in grado di studiare l’ambiente e raccogliere indizi, creando simulazioni di più scenari per dedurre il corso degli eventi o prevedere i punti di svolta chiave della storia.

Sviluppato da DONTNOD Entertainment, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) “Twin Mirror” sarà compatibile con le console next gen. La versione digitale per PC sarà disponibile in esclusiva su Epic Games Store per un anno.