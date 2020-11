Paris Jackson, la figlia di Michael, debutta da solista e pubblica “Wilted”. Il disco è disponibile su tutte le piattaforme, anticipato dal singolo “Let down”

Ha di certo ereditato la passione per la musica da suo padre Michael ma con il suo album di debutto non lo ricorda in nessun brano. Paris Jackson è su tutte le piattaforme con “Wilted”, un lavoro di 11 tracce che la lanciano come solista dopo la rottura dei The Soundflowers.

Anticipato dal singolo “Let down”, Paris regala atmosfere sognanti e confessioni intime senza affidarsi a produzioni troppo articolate e roboanti. La 22enne ci porta dentro le sue insicurezze, il suo dolore e la sua voglia di rinascita.

Paris Jackson, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), non ha paura di mettersi a nudo, come ha dimostrato anche nel documentario che ha preceduto l’uscita del disco. L’artista si è raccontata insieme all’ex fidanzato in una serie di puntate lanciate su Facebook con il titolo di “Unfiltered: Paris Jackson & Gabriel Glenn”.

La tracklist ↓

1. collide

2. undone

3. repair

4. cosmic

5. dead sea

6. let down

7. eyelids

8. scorpio rising

9. freight train

10. wilted

11. another spring