La fattoria degli animali di Orwell diventa un videogioco

Un gioco di avventura narrativo basato sulle scelte, che mette il giocatore al centro di una rivoluzione allegorica. E’ questa la sostanza di “George Orwell’s Animal Farm”, videogame come da titolo ispirato al celebre romanzo di George Orwell, “La Fattoria degli animali”. In uscita il 10 dicembre su PC e mobile, il titolo darà la possibilità di decidere quale animale seguire e quale mettere da parte, influenzando gli eventi che definiscono il destino della fattoria. I giocatori devono escogitare strategie per bilanciare le risorse, difendere la fattoria e mantenere felice la popolazione animale.

George Orwell’s Animal Farm, spiega la Dire Giovani ( www.diregiovani.it ), è sviluppato dal collettivo indipendente The Dairymen e Nerial, con il sostegno della Orwell Estate.