Game & Watch: Super Mario Bros arriva in Italia

Game & Watch: Super Mario Bros disponibile anche in Italia. Nintendo sforna una nuova operazione nostalgia per gli appassionati del videogioco

Proseguono i festeggiamenti per i 35 anni di Super Mario Bros. E’ arrivato anche in Italia “Game & Watch: Super Mario Bros.”, la nuova versione per nostalgici della prima console portatile mai prodotta da Nintendo. Eh, sì, non era il GameBoy. Questa inedita edizione dorata include, oltre al gioco originale Super Mario Bros, anche un orologio digitale che può riprodurre 35 animazioni diverse e contenuti speciali.

Caratteristiche del gioco

Supera voragini, calpesta i Goomba ed entra nei tubi proprio come ti ricordi, ma con comandi ancora più precisi grazie alla pulsantiera + della console. Gioca da solo o alternati con un amico.

Puoi anche divertirti con Super Mario Bros.: The Lost Levels o con una versione speciale del gioco Game & Watch: Ball con un restyling di Super Mario Bros.

I Game & Watch originali, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), uscirono in Giappone nel 1980 ed erano una serie di giochi elettronici portatili, ognuno dei quali proponeva un titolo diverso.