Doc – Nelle tue mani: le anticipazioni dell’ultima puntata

Doc – Nelle tue mani si avvia al gran finale: le anticipazioni dell’ultima puntata in onda giovedì 19 novembre in prima serata su Rai 1

Volge al termine la prima stagione di ‘Doc – Nelle tue mani’, Il medical drama ispirato alla storia vera del medico Pierdante Piccioni, che ha perso 12 anni della sua memoria, ha stregato il pubblico italiano, realizzando ascolti da record. Nulla ha potuto neanche Harry Potter, ‘schierato’ da Mediaset la settimana scorsa per combattere la guerra degli ascolti. Il primo film con protagonista il piccolo mago ha totalizzato un buon risultato (nonostante l’intera maratona fosse andata in onda già a marzo durante il lockdown) ma ben lontano da quello realizzato dal medico interpretato da Luca Argentero: sono stati 2.476.000 (13,1%) gli spettatori che si sono sintonizzati il 12 novembre su Canale 5 per vedere Harry Potter e la Pietra Filosofale , mentre per ‘Doc – Nelle tue mani’ parliamo di 7.640.000 pari al 28% di share.

COSA ACCADRÀ NELL’ULTIMA PUNTATA DI ‘DOC – NELLE TUE MANI’

Nell’ultima puntata di ‘Doc – Nelle tue mani’, che andrà in onda in prima sera giovedì 19 novembre su Rai 1, tutti i nodi vengono al pettine. Mentre le condizioni di Agnese peggiorano rapidamente, Andrea trova l’appoggio di tutto il reparto per cercare di scoprire la malattia di cui soffre. Ma le accuse di un suo coinvolgimento nella falsificazione dei dati sulla sperimentazione farmaceutica del Satonal, che gli vengono mosse, rischiano di allontanarlo dall’ospedale definitivamente. Riuscirà Andrea a dimostrare la sua innocenza?

