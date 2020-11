Chiamamifaro torna con il nuovo singolo “Domenica”

Dopo l’esordio di “Pasta Rossa”, brano che supera il mezzo milione di stream complessivi, chiamamifaro pubblica un nuovo singolo, “Domenica” (UMA Records).

chiamamifaro è il progetto di Angelica Gori, 19 anni appena compiuti, e Alessandro Belotti. Come per “Pasta Rossa”, anche nel caso di “Domenica” la direzione artistica è di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari.

“La domenica è come un cactus in Texas, rievoca solitudini e ricordi: da una parte la voglia di scansarsi di dosso la polvere di una città che è ormai solo un ricordo all’orizzonte; dall’altra la malinconia nel ricordare quella stessa città che per quanto ti allontani ti scorre dentro. Come l’acqua in un cactus. Come la domenica in Texas”, spiegano Angelica e Alessandro. E non a caso, chiamamifaro presenterà molto presto un video girato nell’angolo più texano del Veneto.

Il nome scelto è chiamamifaro, perché la luce del faro è un posto sicuro, illumina sempre qualcosa o qualcuno. È una luce singola che non lascia solo nessuno, neanche un due. E per Angelica il faro è il luogo in cui ha capito che la musica può essere la sua strada. Qualche mese fa, Angelica ha raccontato ai microfoni della Dire Giovani (www.diregiovani.it) il suo debutto.