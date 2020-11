Amici 2020: tra i ballerini non ci sarà Andreas Muller

La ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi ha debuttato sabato alle 14.10 su Canale 5. Prima di farci conoscere i nuovi allievi, la conduttrice ha inviato tanti volti nuovi del programma, come Elodie, Alessandra Amoroso, Annalisa, Gabriele Esposito, Irama, Giordana Angi, Elena D’Amario e Andreas Muller. Quest’ultimo, nel talent come allievo e poi come professionista, ha annunciato attraverso un lungo post su Instagram l’addio al talent show più longevo della tv.

Ecco le parole del ballerino nonché compagno della prof di ballo Veronica Peparini, come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it):

“Ci tenevo a dirvi fin da subito che quest’anno non sarò presente ad Amici. Questo momento di vita particolarmente strano e difficile mi ha dato modo di pensare (anche troppo) e sono arrivato alla conclusione che avevo bisogno di una pausa.

Sono stati anni per me veloci in cui ho fatto tantissime cose belle, ma chi mi conosce sa che sono un ragazzo troppo ambizioso per fermarmi a 24 anni. Ho bisogno di sperimentare, di ricercare , di avere stimoli, di crescere, di iniziare anche nuovi percorsi per conoscermi ancora di più come Artista e non , questo vuol dire a volte staccarsi da ciò che abbiamo per rischiare.

Tutto ciò nasce da stimoli che sento da dentro e se li blocco per troppo tempo con il passare degli anni diventeranno rimpianti.

Mi piacerebbe potervi dire tutto quello che si sta facendo, che ho e abbiamo in mente ma non é ora il momento.

É stato un piacere poter tornare in prima puntata insieme a tutti i miei colleghi, ringrazio Maria, faccio un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi di questa edizione e soprattutto alla mia metà @veronicapeparini. Sai già tutto. Non sei sola. Ti amo“.