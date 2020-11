The Crown 4 disponibile su Netflix: la recensione

In questa stagione sono le donne a ‘regnare’. Vediamo la Regina Olivia Colman fare i conti con i doveri di una regnante, con il tumore di sua sorella nonché la principessa Margaret (interpretata da Helena Bonham Carter) alla quale Morgan dedica un intero ed emozionante episodio e con i doveri di madre: il creatore della serie mostra come l’implacabile e gelida Elisabetta II si rende conto delle problematiche dei figli, che lei stessa non conosce fino in fondo perché educati e cresciuti lontano dalla sua ala. Ma tutto può andare a rotoli per la Regina tranne che l’immagine pubblica di tutta la famiglia. Una ‘facciata’ che viene messa a rischio dalla relazione turbolenta tra suo figlio Carlo e Diana. Tra relazioni extra-coniugali, problemi alimentari, discussioni accese e tanta infelicità, la coppia reale chiede aiuto alla ‘Corona’. Quando la regnante inizia a sentire odore di separazione la sua posizione si fa subito chiara: Carlo e Diana devono restare insieme. Legami familiari totalizzanti e ben raccontati che restituiscono, senza filtri, al pubblico la complessità delle dinamiche e gli umori della famiglia reale.

In questa quarta stagione, però, “Lizbeth” deve fare i conti anche con la Thatcher, definita la ‘Lady di ferro’ per la sua determinazione e freddezza nei suoi comportamenti. Un personaggio interpretato da un’incredibile Anderson che, per questo ruolo, ha subito una trasformazione. Oltre al cambiamento fisico (dalla parrucca alla postura), l’attrice ha fatto un lavoro impeccabile sul linguaggio del corpo e la voce. Se Meryl Streep ha vinto un Oscar interpretando questo personaggio in ‘The Iron Lady’, la Anderson quasi sicuramente conquisterà le prossime edizioni degli Emmy Award e dei Golden Globe. Gabriel ha scelto di raccontare questo personaggio discusso non solo dal punto di vista istituzionale ma anche quello che c’è dietro la ‘signora di ferro’, che non ha paura di sfidare la Regina. Gli incontri a palazzo tra le due, infatti, sono tra i momenti più avvincenti della stagione quattro. Dietro tutto questo c’è una mamma, una moglie, una cuoca e la fragilità di una donna che versa lacrime a causa dei membri del partito che non la vorrebbero al potere e che, quindi, la tradiscono.

Con il giusto equilibrio tra realtà e finzione, Gabriel regala ai fan della ‘Corona’ dieci episodi che non vi faranno scollare gli occhi dallo schermo. Infatti, con ‘The Crown 4’ si passa da “Dio salvi la Regina” a “La Regina salvi questo brutto 2020”. E la ‘Queen’ ci è riuscita perché la quarta stagione è una delle poche gioie della serialità dell’anno.

IL CAST DI ‘THE CROWN’ RACCONTA COME È NATA LA STAGIONE 4