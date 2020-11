Super Bowl 2021: Pepsi ha scelto The Weeknd

The Weeknd è l’artista scelto da Pepsi per il Super Bowl 2021: il 30enne canadese si esibirà con i suoi pezzi più famosi durante l’halftime

Le “Blinding Lights” di The Weeknd stanno per brillare ancora una una volta. Il cantautore è stato scelto dalla Pepsi, dalla Nfl e da Roc Nation come headliner del Super Bowl 2021, in programma il prossimo 7 febbraio.

Abel Tesfaye, questo il vero nome dell’artista canadese, infiammerà il palco dello show dell’halftime. “Siamo tutti cresciuti guardando gli artisti più grandi suonare al Super Bowl e si può solo sognare di essere in quella posizione”, ha detto emozionato The Weeknd. “Sono estremamente onorato ed entusiasta del fatto che sarò al centro di quel famigerato palco”, ha aggiunto.

È una scelta naturale quella di The Weeknd, che quest’anno ha scalato le classifiche di tutto il mondo con l’album “After Hours” e le hit contenute dentro. Il palco dell’halftime è, quindi, solo la ciliegina sulla torta in un percorso a dir poco stellare.

La performance di The Weeknd, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), segue quella che Jennifer Lopez e Shakira hanno regalato lo scorso febbraio. E a supportare la scelta c’è Jay-Z, fondatore di Roc Nation, alla direzione artistica dello show. “The Weeknd– ha detto il rapper- ha introdotto un suono tutto suo. La sua unicità che viene dall’anima ha definito un nuovo grado di grandezza nella musica e nell’arte. Questo- ha aggiunto- è un momento straordinario nella storia del Super Bowl e lo show dell’halftime sarà un’esperienza straordinaria con un performer straordinario”.

Ancora ovviamente è impossibile definire come si svolgerà l’halftime se la pandemia di Coronavirus dovesse essere ancora in corso. L’Nfl, però, sta considerando già l’eventualità di riempire lo stadio di Tampa Bay a una capacità del 20%. La certezza, al momento, resta The Weekend e i fan non vedono l’ora di vedere cosa preparerà per lo show.