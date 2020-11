Salvatore Maria Ruisi debutta con “Gocce”

Fuori in radio e in digitale “Gocce”, primo singolo con videoclip estratto dall’album d’esordio del cantautore siciliano Salvatore Maria Ruisi

Disponibile in radio e in digitale “Gocce” (ascolta su Spotify), primo singolo estratto dall’album d’esordio di Salvatore Maria Ruisi, in uscita nelle prossime settimane (prodotto da Fabio Rizzo e Donato Di Trapani e inciso presso lo studio di registrazione di Palermo INDIGO MUSIC): “ogni goccia, sommandosi alle altre, compone un unico e immenso grande pianto che accomuna tutti e che, come un fiume in piena, avvolgendoci non dà alcuna possibilità di scappare.”

Il brano, un mix di folk dal sound americano e canzone d’autore italiana, è accompagnato dal videoclip (GUARDA QUI), ideato dallo stesso Salvatore Maria Ruisi insieme a Alessandro Giglio, art director di Adduma, il quale si è occupato di tutta la realizzazione del video: in mare aperto in una piccola zattera, Ruisi è circondato solo dal nulla se non da quelle infinite “gocce di universo senza sapore”. Solo e senza possibilità di vedere terra, il naufrago cerca di distrarsi in tutti i modi per annoiare il tempo e vivere ogni attimo del viaggio senza meta e destinazione.

BIOGRAFIA

Classe 1988, Salvatore Maria Ruisi, siciliano, con la sua aria da chansonnier europeo e un innato bisogno di trasformare la vita e le esperienze in narrazione, ha affidato agli strumenti tipici della tradizione folk, chitarra e armonica, il suo racconto intimo e una certa visione nostalgica del tempo che passa. Affascinato dal potere evocativo delle parole, si cimenta nella scrittura di piccole poesie che successivamente diventeranno i primi testi per le sue canzoni fin da bambino. Calca il palco dall’età di 15 anni quando, partito per l’Irlanda, si ritrova con gli ultimi 30 euro in tasca a comprare una chitarra classica di seconda mano per pagarsi la permanenza e un biglietto di ritorno per l’Italia. La consapevolezza artistica viene raggiunta nel periodo universitario, che lo porta a vivere fuori dalla Sicilia, a Pisa. In quel periodo, musica e parole, oltre allo studio, diventano per lui un impegno quotidiano. I primi brani prendono forma e così anche le prime apparizioni in pubblico, è infatti ospite di vari festival e manifestazioni. Nel febbraio 2014 partecipa al Premio Buscaglione a Torino, viene selezionato tra gli artisti a partecipare ad un contest interno per giovani cantautori nominato “Notte rossa Barbera”, aggiudicandosi la prima posizione. Nel 2018 presenta un suo inedito al concorso Area Sanremo e si esibisce al Casinò di Sanremo nella finalissima. Pubblicato il primo singolo e video “Mondo Capovolto”, sempre nel 2018 è citato sul periodico nazionale Classic Rock tra gli artisti emergenti di maggior interesse del 2018.

Link social

https:www.facebook.com/santoremaria/

https://www.instagram.com/salvatore_maria_ruisi/

https://www.youtube.com/channel/UCgfw3tVjpICuPGF8K8yACyg