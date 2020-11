Raptor Engineering verso la 6 Ore di Roma: il team modenese diretto da Andrea Palma lancia la campagna per schierare al via le Porsche 911 GT3 Cup

Reduce dalla prima fila ottenuta a Monza nel gran finale della Carrera Cup Italia 2020, Raptor Engineering è in fermento per la 6 Ore di Roma, che sarebbe l’ultimo, grande appuntamento della stagione che sta segnando l’esordio nel panorama automobilistico del neonato team modenese. Nella classica gara endurance che si disputa sul circuito di Vallelunga, la squadra diretta da Andrea Palma ha intenzione di schierare le 911 GT3 Cup viste in azione nel monomarca Porsche fino a Monza, dove con Giacomo Barri ha sfiorato la pole position. Per questo il team manager e pilota romano e lo staff che lo affianca sono al lavoro per pianificare il prestigioso appuntamento e la definizione degli equipaggi (da un minimo di 3 a un massimo di 6 piloti) da poter schierare nel weekend promosso dal Gruppo Peroni Race, che culminerà con la gara di 6 ore in programma domenica 13 dicembre con start alle 9.30 e diretta tv su MS Motor TV, canale 228 di Sky.

Lo stesso Palma dichiara a poco meno di un mese dall’evento: “Puntiamo con convinzione sulla 6 Ore di Roma, un appuntamento storico e di alto livello che offre anche l’opportunità di percorrere tanti chilometri e restare in macchina per diverse ore tra libere, qualifiche e gara. Per il team, nato durante lo scorso inverno, sarebbe fondamentale concludere la stagione inaugurale con un altro impegno di rilievo dopo la prima esperienza in Carrera Cup Italia. Personalmente, l’evento di Vallelunga è poi un’emozionante tappa di casa. In questo momento stiamo approntando i diversi preparativi cercando di definire piloti ed equipaggi e chissà che pure io non possa ritrovarmi al volante della nostra Porsche…”.

Calendario Porsche Carrera Cup Italia 2020: 19 luglio Mugello; 2 agosto Misano; 30 agosto Imola; 20 settembre Vallelunga; 4 ottobre Mugello; 8 novembre Monza.