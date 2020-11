Per i docenti neoassunti apre l’ambiente online

Per i docenti neoassunti e con passaggio in ruolo apre l’ambiente online di supporto alla formazione dove potranno consolidare le varie tappe previste dal percorso

Aperto l’ambiente online di supporto alla formazione per i docenti neoassunti e con passaggio in ruolo e per i docenti in percorso annuale FIT a.s. 2020/2021.

Nei prossimi mesi, e fino al completamento dell’anno scolastico, questo sarà il luogo in cui gli insegnanti neoimmessi in ruolo potranno sistematizzare e consolidare le varie tappe previste dal percorso.

L’ambiente guiderà i docenti nella redazione del portfolio formativo e li aiuterà a documentare le attività svolte durante l’anno di formazione e prova: curriculum formativo, bilancio iniziale delle competenze, documentazione dei laboratori formativi e dell’attività didattica, bilancio finale e bisogni formativi futuri. Nella sezione dedicata al Dossier finale, gli insegnanti potranno visualizzare in ogni momento un riepilogo di quanto fatto ed esportare il portfolio in formato pdf.

L’area riservata ai tutor sarà disponibile nella primavera del 2021.

Le due serie web sulla didattica digitale integrata

In occasione dell’apertura della piattaforma, si invitano i docenti neoassunti a guardare su YouTube i video di autoformazione prodotti da Indire sul tema della didattica digitale integrata.

I fondamentali della DDI e La DDI in pratica dalla ricerca Indire, questi i nomi delle due serie web, offrono infatti interessanti spunti di riflessione sul rapporto fra metodologie didattiche, ambienti di apprendimento e infrastrutture tecnologiche, proprio nell’ottica di una programmazione di attività integrate in presenza e a distanza. I contenuti formativi, nati da esperienze intraprese già prima dell’emergenza sanitaria, ma sviluppate con maggior intensità durante il periodo del lockdown, spaziano dalla flessibilità dell’orario al rapporto tra mura domestiche e mura scolastiche, dalla valutazione formativa agli strumenti per la didattica digitale integrata, dalla relazione educativa alla riprogettazione del curricolo, con un’attenzione particolare agli strumenti in grado di favorire accessibilità e inclusione.

Come si accede alla piattaforma?

L’accesso alla piattaforma Indire avviene, come già l’anno scorso, tramite un sistema di autenticazione basato sulle credenziali del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione (SIDI) e compatibile con SPID, il Sistema Pubblico Identità Digitale. Per iscriversi, è quindi possibile inserire le credenziali già in proprio possesso su questi due sistemi e non è più necessaria la generazione di un sistema di credenziali separato.

E se mi serve aiuto?

Per qualsiasi richiesta di supporto, si invitiamo i docenti a utilizzare gli appositi canali indicati online e di consultare prima di tutto le FAQ, cioè le risposte alle domande più frequenti, per un primo livello di assistenza.

Nel caso in cui le FAQ non forniscano risposta adeguata, è possibile contattare:

Il numero 080 9267603 per le problematiche legate a iscrizione e autenticazione;

Il servizio di supporto online accessibile sia dalla home page del sito sia dall'ambiente riservato.

Nel corso dei prossimi mesi saranno pubblicati sul sito Indire, sul sito informativo Neoassunti e sui canali social Indire ulteriori avvisi, comunicazioni, notizie e approfondimenti sull’andamento della formazione, con l’obiettivo di orientare e accompagnare al meglio i docenti in questa esperienza di crescita professionale.