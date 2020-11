Florida: alligatore gigante sul campo da golf

Florida, il video dell’alligatore gigante che passeggia sul campo da golf diventa virale: l’enorme lucertolone è stato immortalato a Naples

Sembra essere uscito da ‘Jurassic Park’ l’alligatore gigante filmato a Naples, Florida, mentre passeggiava tranquillamente su un campo da golf. Il video è stato girato da un automobilista e diffuso su Facebook, dove è immediatamente diventato virale.

In Florida non è insolito vedere alligatori attraversare parchi o campi da golf, ma le dimensioni di questo lucertolone sono strabilianti: un “dinosauro” di oltre 3 metri di lunghezza.

Nel 2016, ad esempio, un altro alligatore gigante era stato filmato su di un campo da golf in Florida.

Anche il lucertolone “golfista”, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha sorpreso per le sue enormi dimensioni di almeno 4,5 metri. E’ molto comune vedere alligatori sui campi da golf in Florida e non sono in genere una minaccia per i golfisti. Gli alligatori selvatici sono timidi e non danno fastidio a meno che non vengano provocati o non si sentano minacciati.