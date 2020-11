Bella Hadid nella nuova campagna di Michael Kors

Bella Hadid per Michael Kors risponde alla domanda “What Makes a Star?”. Insieme alla top model nella nuova campagna anche Mayowa Nicholas e Salomon Diaz

Michael Kors lancia la campagna holiday 2020 con un cast stellare. A rispondere alla domanda “What Makes a Star?” ci sono Bella Hadid, Mayowa Nicholas e Salomon Diaz, il tutto in un video diretto dal pluripremiato regista Shruti Ganguly e con la fotografia scattata in studio da Terry Tsiolis.

Il set, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è il dietro le quinte di un servizio fotografico e lo stesso Michael Kors darà nel finale la sua opinione su ciò che rende una star tale. In un’atmosfera vivace e frenetica, come solo il backstage di uno shooting sa essere, le modelle indossano capi e accessori della collezione Michael Michael Kors e Michael Kors mens.

La campagna prevede anche il progetto in store “Mk edited by Bella”. La top model presenta il suo vestito, un paio di scarpe con tacco metallico, degli eleganti cerchi d’oro e due borse glamour appositamente selezionati dalla nuova collezione. “MK Edited by Bella” verrà lanciato il 3 dicembre a New York, seguito da attivazioni regionali nelle principali città del mondo tra cui Milano, Tokyo e Shanghai.