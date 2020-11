Tenet arriva in digitale il 15 dicembre e dal 13 gennaio sarà disponibile in home video. Pronti per un’inversione del tempo comodi sul vostro divano?

Tenet si prepara per debuttare in digitale e in home video. Dopo l’uscita a livello globale ad agosto incassando ad oggi 350 milioni di dollari – malgrado manchino ancora le tanto attese aperture cinematografiche nei principali mercati di New York e Los Angeles – l’imperdibile evento cinematografico scritto diretto e prodotto da Christopher Nolan sarà disponibile il 15 dicembre per l’acquisto in digitale su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV, e dal 29 dicembre anche per il noleggio su Infinity e Sky Primafila.

Il film è già disponibile per il pre-order su:

Apple TV – https://apple.co/35ccgq2

Youtube – https://youtu.be/8bswMhsM1NE

Google Play – https://bit.ly/3lgIHJx

Chili – https://bit.ly/36kizal

Inoltre dal 13 gennaio la pellicola con John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh ed Elizabeth Debicki arriva in DVD, Blu-Ray, 4K UHD e steelbook 4K UHD.

Tenet in 4K UHD e in Blu-ray conterrà diversi contenuti speciali, tra cui lo speciale ‘Looking at the World in a New Way: The Making of Tenet’, con l’esplorazione della durata di un’ora sullo sviluppo e la produzione del film, raccontata dal cast e dalla troupe.

LEGGI QUI LA RECENSIONE DI TENET

Il film, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) è prodotto da Emma Thomas e Nolan, mentre Thomas Hayslip è il produttore esecutivo. Il team creativo di Nolan che ha lavorato dietro le quinte, invece, comprende il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, lo scenografo Nathan Crowley, la montatrice Jennifer Lame, il costumista Jeffrey Kurland, il supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson e il supervisore degli effetti speciali Scott Fisher. La colonna sonora è opera del compositore da Ludwig Göransson.