Robert Westall in libreria con “Golfo”

Camelozampa porta in Italia in libreria “Golfo” di Robert Westall, un romanzo per ragazzi sull’orrore e l’assurdità della guerra

Golfo di Robert Westall è per la prima volta accessibile ai lettori italiani in edizione integrale. Il capolavoro pluripremiato della letteratura per ragazzi arriva in libreria per Camelozampa con la traduzione di Sara Saorin.

Figgis è diverso dai suoi coetanei. Se c’è qualcuno che soffre, anche lontano migliaia di chilometri, Figgis sta male come se accadesse a lui. Quando scoppia la guerra del Golfo, comincia ad avere strani sogni: dice di chiamarsi Latif e di vivere in Iraq. Ma se nella testa di Figgis c’è Latif, allora dov’è andato Figgis?

Golfo è una storia potente, un romanzo sull’orrore e l’assurdità della guerra, che torna in Italia nel trentennale della guerra del Golfo: un conflitto ormai lontano nel tempo per le generazioni più giovani, ma che ha ridisegnato gli equilibri geopolitici mondiali. Ma non è solo un romanzo di guerra: è una riflessione appassionata e più che mai urgente sull’empatia, sul modo in cui reagiamo al dolore degli altri, sul rischio di un’anestesia dei sentimenti di fronte alle immagini che vediamo sui mass media.

Il romanzo, spiega la Dire Giovani ( www.diregiovani.it ), esce in una veste editoriale ad alta leggibilità, grazie all’uso del carattere EasyReading e di altri appropriati accorgimenti, per rendere la lettura accessibile a tutti, anche ai lettori dislessici.

Golfo è vincitore del Children’s Book Award e del Lancashire Children’s Book Award, ha avuto la menzione speciale Carnegie Award ed è stato finalista al Whitbread Prize.