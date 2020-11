Pokémon Home per Pokémon GO: come funziona

Pokémon Home disponibile per Pokémon GO: la funzione sarà distribuita gradualmente, ecco cosa cambia e come giocare

E’ finalmente disponibile anche per Pokémon GO Pokémon HOME, il servizio di clouding di Nintendo per raccogliere e trasferire tutti i mostriciattoli catturati nei giochi compatibili. La funzione sarà distribuita in modo incrementale a tutti gli Allenatori in base al loro livello.

Come funziona Pokémon HOME per Pokémon GO

Per prima cosa, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), attiviamo la funzione Pokémon HOME nelle impostazioni di Pokémon GO.

Sarà possibile trasferire i Pokémon utilizzando una nuova funzionalità in Pokémon GO chiamata GO, il trasferitore GO. Ogni volta che un Pokémon viene trasferito verrà utilizzata un po’ di energia del trasportatore, che varia seconda del Pokémon trasferito. Ogni trasferimento comporterà un dispendio di energia del trasportatore GO, che potrà essere ‘ricaricata’ sia con il tempo che utilizzando le Pokémonete.

Per collegare Pokémon HOME e Pokémon GO non è necessario possedere il servizio premium (a pagamento) di Pokémon HOME.

ATTENZIONE!

Alcuni Pokémon speciali non possono essere trasferiti da Pokémon GO a Pokémon HOME. Inoltre, i Pokémon trasferiti da Pokémon GO a Pokémon HOME non possono essere riportati in Pokémon GO.

Il Pokémon Melmetal

Per celebrare questa novità, gli Allenatori che trasferiscono un Pokémon da Pokémon GO a Pokémon HOME riceveranno il Pokémon misterioso di tipo Acciaio Melmetal. Questo speciale Melmetal può gigamaxizzarsi in qualsiasi lotta in Pokémon Spada e Pokémon Scudo che lo consente. Questo Melmetal può essere ricevuto come Dono Segreto nella versione per dispositivi mobili di Pokémon HOME. Gli Allenatori possono quindi utilizzare la versione per Nintendo Switch di Pokémon HOME per trasferire questo Melmetal in Pokémon Spada e Pokémon Scudo e aggiungerlo alla loro squadra.

Dopo aver trasferito un Pokémon da Pokémon GO a Pokémon HOME, gli Allenatori possono aprire il pacco sorpresa in Pokémon GO, facendo apparire sulla mappa il raro Pokémon misterioso Meltan per un tempo limitato. Gli allenatori possono far evolvere Meltan in Melmetal raccogliendo 400 caramelle Meltan.