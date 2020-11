Leo Ortolani in fumetteria con “Bedelia”

Cosa succede a una “dea” quando capisce che gli umani potrebbero presto dimenticarla? La dea in questione è Bedelia ed è la protagonista del nuovo inedito graphic novel di Leo Ortolani. In libreria per BAO Publishing, “Bedelia” è l’icona di Segreti, la marca di lingerie più sexy del mondo, tutti i cartelloni della città riportano la sua immagine, tutti la desiderano. Bella, famosa e spietata con gli uomini, è abituata ad essere trattata come una dea e a non scendere mai al livello dei comuni mortali.