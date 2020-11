Danza in streaming con la compagnia Art Mouv’

Danza internazionale in diretta streaming con la compagnia francese Art Mouv’: appuntamento sul canale YouTube di Periferie Artistiche

Stasera alle ore 21:00 sarà trasmessa, in diretta streaming sul canale YouTube di PERIFERIE ARTISTICHE, En attendant James B., produzione internazionale della compagnia francese Art Mouv’. Lo spettacolo è una chiamata alla liberazione dei corpi e delle anime, attraverso l’intenso piacere di ballare. L’immaginazione degli artisti si dispiega, sia nella sala, sia sul palcoscenico, superando così i confini tra uno sfrenatissimo show e la scrittura coreografica elaborata. Il teatro ci appare come un nuovo spazio dove gli artisti incontrano il pubblico per una celebrazione della vita. Tutti uniti nel ballo sono trasportati dall’energia dello swing euforico.

Il servizio streaming di PERIFERIE ARTISTICHE è gratuito. Per accedere alla piattaforma digitale e assistere allo spettacolo, si richiede la cortesia di scrivere su whatsApp ai seguenti numeri 3382051200 – 3203120850.

PERIFERIE ARTISTICHE – Centro di Residenza Multidisciplinare della Regione Lazio è un progetto dedicato all’ospitalità di residenze artistiche volte alla realizzazione di indagini creative nell’ambito delle diverse discipline dello spettacolo dal vivo (danza, musica, teatro, circo contemporaneo) e all’organizzazione di eventi di spettacolo dal vivo. Sono incoraggiati i progetti multidisciplinari e di contaminazione dei linguaggi, è dato ampio spazio alla creazione giovanile e la ricerca artistica si alimenta dall’incontro tra gli artisti e il territorio, attraverso sperimentazioni, indagini, interviste, incursioni e azioni mirate che producono materiale per la scrittura scenica.

I soggetti promotori di PERIFERIE ARTISTICHE – Centro di Residenza Multidisciplinare del Lazio sono TWAIN_Centro Produzione Danza (capofila), Settimo Cielo, Ondadurto Teatro e Vera Stasi. La direzione artistica è affidata a Loredana Parrella, Gloria Sapio, Lorenzo Pasquali e Silvana Barbarini, con il sostegno del MiBACT e della Regione Lazio ed in collaborazione con i Comuni di Antrodoco, Arsoli, Ladispoli, Tuscania.

Art Mouv’ | En attendant James B.

Regia Hélène Taddei Lawson

Di e con Alex Benth, Jean-Claude Guilbert, Dominique Lesdema, Dominique Lisette, Juha Pekka Marsalo, Charly Moandal, Hélène Taddei Lawson

Original sound design Tommy Lawson

Musiche addizionali James Brown, Chic, Michael Jackson, Cool and The Gang, Imagination, The Bee Gees, Daft Punk, MC Solar, Terry Riley

Luci Anouar Benal