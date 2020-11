Blek online con il nuovo singolo “Beatrice”

Blek online sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Beatrice”: il brano esce esattamente un anno dopo il suo secondo singolo “Cavalco”

È uscito il nuovo singolo di Blek intitolato Beatrice. La grafica è stata ideata per rappresentare l’amore che c’è stato tra Beatrice e Dante nella Divina Commedia di Firenze, una lotta tra inferno e paradiso che ricrea Blek nella sua situazione attuale della vita, tra il male e il bene.

Emanuel Festuccia, in arte Blek, la più giovane promessa marchigiana, nato a Senigallia, il 27-08-2003. Inizia la sua carriera con il singolo “Rapido e Indolore” che esce il 27-05-2019 in stile trap, prosegue la sua carriera ed il 30-10-2019 pubblica il singolo “Cavalco”. Dopo alcuni featuring con artisti della zona partecipa al concorso di “Hurricane” ed arriva in finale aprendo il concerto al famoso “Mezzosangue”. Da quel momento si prende una pausa per riflettere e incontra il suo attuale team. Alcuni giorni prima del lockdown incontra Beatrice, la sua fidanzata che sin dal primo momento lo incanta, dopo varie canzoni di stile Trap inizia una collaborazione con il producer “30Purple” ed insieme al suo iniziale amico producer “Sbrollo” nasce “Beatrice”. Da questo momento Blek è cambiato, non è più il ragazzo che fa solamente trap, ma è il ragazzo che sa esprimere i propri sentimenti anche al di fuori della trap.

“Beatrice” è un brano molto sentimentale ed anche personale, nasce dall’innamoramento di Blek verso Beatrice che ritrae esattamente “Beatrice e Dante” della Divina Commedia. Il brano si caratterizza per le parole veramente forti e intuitive ma allo stesso tempo molto amorose. La lotta che c’è tra il ridere e il piangere di cui parla Blek è interpretato come l’antitesi dell’inferno e del paradiso.

“Beatrice” esce esattamente un anno dopo il suo secondo singolo “Cavalco” e Blek spera di passare un po’ di amore che prova lui all’intera società