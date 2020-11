Amici 2020: Arisa tra i professori di canto

Amici 2020: tra i nuovi professori di canto c’è Arisa. L’appuntamento con la prima puntata della nuova edizione è sabato alle 14.10 su Canale 5

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi è pronta per riaprire i battenti. Come? Con due nuove professoresse: Arisa tra i prof di canto e Lorella Cuccarini tra quelli di ballo. La prima sostituirà Stash dei The Kolors e sarà al fianco di Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. La seconda, invece, entrerà al posto di Timor Steffens e condividerà il banco di danza con Alessandra Celentano e Veronica Peparini. A lanciare la ‘bomba’ è stato in anteprima il sito davidemaggio.it.

La prima puntata della nuova edizione, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), andrà in onda sabato pomeriggio alle 14.10 su Canale 5, durante cui verranno presentate non solo le nuove prof ma verrà formata anche la nuova classe del talent show più longevo della televisione italiana.