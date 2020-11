A dicembre su Disney arriva la serie On Pointe

On Pointe – Sogni in ballo, la docuserie Disney+ sulla School of American Ballet di New York, disponibile anche in streaming dal 18 dicembre

Tante ore di allenamento, disciplina, prove difficili da superare, studio, ma anche tanta passione e determinazione. Questa è la vita degli allievi, dagli 8 ai 18 anni, della School of American Ballet (SAB) di New York, dove inseguono il loro sogno di diventare ballerini. Disney+ ha deciso di raccontare questi ragazzi attraverso la docuserie orginale On Pointe – Sogni in ballo, che debutterà con tutti i sei episodi venerdì 18 dicembre in esclusiva sulla piattaforma di streaming.

LA STORIA

Diretta da Larissa Bills, On Pointe – Sogni in ballo racconta una stagione nella SAB di NY, celebre in tutto il mondo. Con un accesso senza precedenti a una delle principali istituzioni di danza classica giovanile del mondo. Mentre gli studenti più grandi provenienti da tutto il Paese si allenano rigorosamente per le loro carriere professionali, gli allievi più giovani della ‘Grande Mela’ sono messi a dura prova mentre si esercitano e si esibiscono nel classico balletto delle feste del New York City Ballet, Lo schiaccianoci di George Balanchine (George Balanchine’s The Nutcracker) sul palco del Lincoln Center.

La serie, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è prodotta da Imagine Documentaries e DCTV. Brian Grazer, Ron Howard, Sara Bernstein e Justin Wilkes sono i produttori esecutivi per Imagine Entertainment, mentre Matthew O’Neill è il produttore esecutivo per DCTV.