Zalando e 8 brand alleati per la moda sostenibile. La collezione per uomo e donna ha l’obiettivo di motivare i consumatori a prendere decisioni più sostenibili

Si chiama “Small Steps. Big Impact. by Zalando”: è una collezione che ha l’obiettivo di motivare i consumatori a prendere decisioni più sostenibili quando si tratta di moda, senza compromettere lo stile. Il primo lancio era avvenuto nel gennaio 2020, ma ora Zalando ha deciso, visto il successo ottenuto, di estendere il concetto per includere sia l’abbigliamento uomo sia quello donna. Ecco allora la nuova capsule collection creata da otto brand europei che sono stati scelti in base ai loro valori di sostenibilità: Closed, Designer’s Remix, Henrik Vibskov, Holzweiler, House of Dagmar, Mother of Pearl, Mykke Hofmann e Progetto Quid.

La collezione, spiega Garantitaly, è stata progettata pensando a un abbigliamento ‘di transizione’: una tavolozza di colori autunnali completa l’estetica naturale delle stagioni che cambiano, con modelli che possono essere abbinati per adattarsi al clima più caldo o più fresco. Materiali di alta qualità sono presenti in tutta la collezione, a dimostrazione del fatto che non è necessario scendere a compromessi quando si fanno acquisti sostenibili: cotone organico, lyocell liscio e triacetato ecologico sono presenti in tutta la collezione. Il cotone, il poliestere e la lana riciclati riducono l’impatto ambientale della produzione di capi di abbigliamento.

“La sostenibilità è diventata uno dei temi più importanti per i designer di alto livello. Viviamo in un mondo di crescente consapevolezza sociale e ambientale. È importante fornire ai nostri clienti queste opzioni senza compromettere lo stile e la qualità: il nostro obiettivo è quello di ispirare i clienti a fare acquisti in modo più sostenibile e siamo lieti di farlo insieme ai nostri marchi, dimostrando che la collaborazione è la strada da seguire” afferma Lena-Sophie Roeper, Buying Director premium & luxury Zalando.