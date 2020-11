VF Group acquista Supreme per 2,1 miliardi di dollari

VF Group acquisterà Supreme, ormai diventato il re dei brand dello streetwear amatissimo dai ragazzi, per 2,1 miliardi di dollari (1,7 miliardi di euro) entro la fine del 2020.

Il colosso dell’abbigliamento sportivo – proprietario anche di Vans, The North Face, Eastpack, Timberland e dell’italiano Napapijri – ha promesso che Supreme aumenterà le sue entrate di almeno 500 milioni di dollari entro il 2022 ed ha garantito che il fondatore James Jebbia (soprannominato lo ‘Chanel dello streetwear’) resterà a far parte del marchio.

Inoltre, VF ha acquisito le quote di Good Partners e Carlyle Group, nota per aver rilanciato il marchio Moncler.

VF conferma ancora una volta il suo ottimo fiuto per gli affari, in particolar modo in questo periodo in cui le aziende stanno soffrendo la crisi economica dovuta dal Corovanirus.

LA STORIA DI SUPREME

Sfondo rosso, scritta bianca. Così si presenta il marchio di Supreme: un chiaro omaggio al celebre album del jazzista John Coltrain ‘A love supreme‘.